Consiglio europeo | l' arrivo di Orban

"Le conclusioni delsono un'ottima base di partenza" in apertura del vertice. Così la Presidente delGiorgia Meloni nel punto stampa prima dell'incontro a Bruxelles, citando il tema migrazioni ...... sui primi passi per un fondo sovranoci sono le posizioni italiane. Per cui, ripeto, mi ... Non devo ricordare, appunto che quello che oggi c'è scritto nelle conclusioni delera ...... le parole della presidente della Commissione Ue arrivando alla riunione del. / Ebs

Ucraina, migranti e Mes sul tavolo del Consiglio Europeo Agenzia ANSA

Bruxelles, 29 giu. (askanews) - "Complessivamente sul Consiglio per noi le conclusioni sono una ottima base di partenza, su Tunisia, immigrazione, ...