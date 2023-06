Condannati 2 attivisti di Ultima Generazione | in 23 organizzano protesta in Vaticano

(Di giovedì 29 giugno 2023) Fortedel gruppo di, che quest’oggi ha deciso di mettere in atto l’ennesima azione di disubbidienza contro la condanna di duedel gruppo. Idella famosa realtà politica ecologista, hanno subito una condanna a 9 mesi. Notizia che ha fatto scattare un sit-in del gruppo politico, con 23che si sono sdraiati davanti al. L’azione didialGlidel gruppo ambientalista, scontano una pena per una loro azione condotta all’interno dello Stato. La scorsa estate, infatti, all’interno dei Musei Vaticani s’incollarono alla statua del ...

... patroni della città di Roma , glidi Ultima Generazione si sono stesi in strada, in via ... che ha colpito i due militanti Guido Viero e Maria Rosa Ester Goffi ,a nove mesi di ...casapound Da www.corriere.it Dieci condanne a 2 anni e 2 mesi di reclusione. È quanto deciso dal giudice monocratico di Roma nell'ambito del processo che vede imputati per occupazione abusiva militati ...Il risultato Tredi Fridays for future sono finiti a processo e in prima istanza sono statia pagare una multa da 40mila euro. Oggi, a quasi due anni dall'assemblea, il ...

Attivisti di Ultima Generazione condannati a 9 mesi: in 23 protestano ... Fanpage.it

Si erano incollati al Laocoonte la scorsa estate e lo scorso 12 giugno sono stati condannati a 9 mesi di reclusione, al pagamento di una multa da di 1.500 euro ciascuno e del risarcimento di 28.000 € ...Nel giorno dell’Angelus e in occasione delle celebrazioni di San Pietro e Paolo, patroni della città di Roma, gli attivisti di Ultima Generazione si sono stesi in strada, in via della Conciliazione, p ...