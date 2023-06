Commisso entra a far parte del “Wall of Fame” | “Sono onorato | l’America è la terra delle opportunità”

(Di giovedì 29 giugno 2023) Premiato dall’Istituto Italiano di Cultura di New York con l’ingresso nel “Theof“, riconoscimento per emigranti ed italo-discendenti che rappresentano un vanto per tutta la comunità di italiani all’estero, il presidente della Fiorentina Roccoha detto: “davveroè stata fondamentale per me estato anche un po’ fortunato.arrivato fin qui solamente con la fisarmonica e un pallone da calcio. Poi la laurea alla Columbia mi ha aperto le porte al mondo degli affari e la mia azienda Mediacom, fondata nel 1995, ha avuto successo negli anni“.ha poi aggiunto: “Questa è la. Dopo l’acquisto della Fiorentina, ...

Chiusura sul mercato, parla: "Amrabat ha fatto una grandissima stagione, lo ringrazio", mentre Baronenel merito: "Vediamo se arriveranno richieste, per ora sono solo rumors. Noi ...... al Viola Park comando io e se non cambiano le cose non sial Viola Park' 11.31 - ' Mi rende ... poi un giorno si vincerà una finale' 11.28 -: ' Rivedere il contratto di Italiano L'...... per Firenze e per il presidente Rocco. Servirà ovviamente una gara perfetta, soprattutto ... Subentrati GONZALEZ 7;molto bene in partita, forse troppo. Ho sudato freddo quando l'ho visto ...

COMMISSO, Entra a far parte del "The Wall of Fame" a NY Firenze Viola

Il Presidente Commisso è stato premiato ieri, a New York, dall’Istituto Italiano di Cultura di New York ed è entrato, per primo, a far parte del “The Wall of Fame”, ...Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nel corso di questa settimana la Fiorentina avrebbe in agenda un contatto con l'agente di due portieri che potrebbero interessare ai viola, ...