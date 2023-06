Come sta Madonna? La fonte vicina alla cantante | «È tornata a casa» La paura della famiglia | «Eravamo pronti al peggio»

(Di giovedì 29 giugno 2023) È uscita dterapia intensiva, anzi secondo la Cnn sarebbe già stata dimessa dall’ospedale di New York dove era stata ricoverata d’urgenza lo scorso sabato, quando l’avevano intubata per una «grave infezione batterica». Il suo storico manager, Guy O’Seary, su Instagram aveva confermato la notizia del ricovero. Finché oggi 29 giugno unaha poi aggiunto che l’artista 64enne «ènell’Upper East Side di Manhattan, dove recupererà in pieno le forze, e sta bene». Lo staff dell’artista ha poi assicurato ai media britannici che nei prossimi giorni saranno forniti ulteriori dettagli su che cosa le è successo. Già un mese fa,aveva avuto febbre alta, ma non aveva comunque fermato i ...

La cantante 64enne è stata trovata priva di sensi sabato 24 giugno nella sua casa di New York a causa di una "grave infezione batterica": ecco come sta ...