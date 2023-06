(Di giovedì 29 giugno 2023) Notizia beffa per il, che potrebbe vedersi sfumare uno degli obiettivi di mercato: il calciatore seguito dagli azzurri ècon il suo. Ilè attivo sul mercato per cercare di assicurarsi colpi che possano rinforzare la rosa che sarà a disposizione di mister Rudi Garcia per la prossima stagione. Sono diversi i profili individuati dalazzurro su cui potrebbero esserci offensive a stretto giro, in attesa di quelle che potranno essere le uscite. Una di esse, quella di Kim Minjae è ormai praticamente annunciata: il difensore ex Fenerbahce èad accasarsi al Bayern Monaco, che verserà l’importo della clausola rescissoria nei prossimi giorni, così come confermato nelle scorse ore. Al suo posto, i partenopei tengono sott’occhio ...

La classica storia madre - e - figlia contestualizzata in un universo inquieto,con il ... Scricchiola perché la regia, pur elegante, indugia troppo, resta in superficie, non affonda il, ...D'altro canto, il Manchester United è alla ricerca di unda novanta per tornare a regnare, in Premier e in Champions.l'obiettivo Harry Kane, il quale sarebbe in trattativa col Bayern ......chiuso ilLoftus - Cheek, il Milan continua il lavoro di rifinitura per i reparti avanzati della squadra che vedremo in campo nella nuova stagione. Anche per rifarsi dell'affareMarcus ...

Colpo sfumato per il Napoli: è pronto a rinnovare per il suo club Spazio Napoli

Tra i nomi accostati al Milan in termini di calciomercato c’è quello di Jorginho. L’agente ha fatto chiarezza sul futuro del giocatore Tra i nomi accostati al Milan in termini di calciomercato c’è que ...Nulla da fare per il Milan, è sfumato il colpo: è arrivata l’ufficialità all’improvviso, ha rinnovato a sorpresa Il calciomercato del Milan in questi giorni è molto caldo, sia per i movimenti in entra ...