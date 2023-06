dai turisti incivili I Carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno identificato la persona accusata di essere ...Cosa rischia il turista che hailSulla questione è intervenuto il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che ha tuonato su Twitter: 'Reputo gravissimo, indegno e segno di ...LONDRA. Eccolo, il turista che hailincidendo sui muri millenari dell'Anfiteatro Romano i nomi "Ivan and Hailey, 23". Ebbene Ivan, ossia colui che si è macchiato dell'oltraggio che potrebbe costargli carissimo, ...

Colosseo sfregiato, incise il nome della fidanzata con le chiavi: denunciata coppia di turisti inglesi leggo.it

Il Colosseo è forse uno dei monumenti più visitati e fotografati dai turisti stranieri, e non solo in Italia, una di quelle strutture storiche dell'antica Roma che porta con sé un fascino irresistibil ...Si tratta di una coppia residente in Inghilterra. Avevano scritto il proprio nome sui muri dell'Anfiteatro Flavio pubblicando poi la scena sui social ...