Clivense | a che punto sta la “rinascita” del Chievo?

(Di giovedì 29 giugno 2023) Sono passati quasi 2 anni da quando, nell’agosto 2021, ilVerona di Campedelli veniva ufficialmente escluso dai campionati professionistici per inadempienze tributarie. In ogni caso, al di là delle controversie legali (tuttora in corso) fra l’ex presidente Luca Campedelli e i vertici del calcio italiano, la maggior parte dei tifosi gialloblù si riconosce ad oggi nella nuova realtà dell’FC, società fondata dagli ex delPellissier e Zanin e divenuta simbolo delladei Mussi Volanti. Il progetto-e la “” deldalla Terza Categoria veneta Era infatti il 13 agosto 2021 quando l’ex capitano gialloblù, sfiduciato dalla difficile situazione deldi Campedelli, decise di fondare un club che portasse ...

... non si sono fatti vivi nè Luca Campedelli nè Sergio Pellissier, patron della. E nessun altro ha presentato offerte. Ora la procedura ritorna al Tribunaledovrà decidere se e quando ...L'utilizzo dei fondi raccolti Il percorso economico oltresportivo intrapreso dallaè solo all'inizio. L'ambizione del club è infatti quella di proseguire portando avanti il progetto a ...Calcio 2022 - 2023 Eccellenza Veneto Girone A SquadraPrimo colpo di mercato estivo per laha già iniziato ad allestire una rosa competitiva in grado di affrontare al meglio il prossimo campionato di Serie D . A vestire la maglia biancoblù sarà infatti l'attaccante Marco ...

FC Clivense, ultimo giorno di raccolta. Quota 200.000 euro (e 300 nuovi soci !) nel mirino Tuttocampo

Marco Guidone, esperto attaccante con oltre 370 presenze tra Serie B e C parla ai microfoni di TuttoC.com dell'ultima esperienza in D al Ravenna: "La stagione passata è stata ...Fra tanti rinnovi semplici, qualcosa s’è inceppato in casa Legnago per quanto riguarda Daniele Rocco: come riportano i colleghi de L'Arena il futuro della punta classe ...