Cinque in condotta? Si recupera con attività di cittadinanza sociale Il piano di Valditara contro il bullismo

(Di giovedì 29 giugno 2023) Potremmo definirla la riformasul voto in. Le misure, previste nelle prossime settimane, puntano a ridefinire l'approccio disciplinare nella scuola italiana, puntando a valorizzare il comportamento degli studenti e il voto di, e a combattere il. L'articolo .

Ricordiamo che alcuni ragazzi di una scuola di Rovigo, avevano sparato dei pallini di plastica, con una pistola ad aria compressa, addosso alla loro insegnate, dopo ilindel I ...Chiediamo che venga dato uninal bullo e quindi che sia bocciato. Si deve rendere conto delle conseguenze di ciò che ha fatto", dice al fatto.it l presidente dell'Associazione. ...Una ricercanel quadro dello studio 3Heat Study ha illustrato attraverso un modello l'... che si verificano circa una volta all'anno, sono durati in media digiorni " afferma Brian ...

Prof colpita dai pallini in classe, abbassato il voto in condotta agli studenti: assegnati un 7 e tre 6 ilmattino.it

Lungi da noi l’idea di schierarci dalla parte di una o dell’altra fazione, anche perché, in base al nostro modo di vedere, se c’è un luogo dove non dovrebbero esistere fazioni contrapposte, questo è l ...Intelecy ha raccolto 3,5 milioni di dollari in un round di investimenti condotto da Yara, con la partecipazione di GC Rieber, Aidiom e Investinor. Intelecy offre una piattaforma AI priva di codice mes ...