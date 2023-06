Ciclismo | Simone Velasco | “Una grigliata per festeggiare La maglia tricolore mi dà grandi motivazioni”

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 giugno 2023) Abbiamo raggiunto telefonicamenteche sabato scorso si è laureato Campione Italiano a Comano Terme. Il classe 1995 e portacolori del Team Astana Qazaqstan ha battuto allo sprint Lorenzo Rota e Kristian Sbaragli: “Ho ancora un bel po’ di mal di gambe ma passa in secondo piano dopo una giornata così. Sto provando emozioni indescrivibili, è unache inseguo da quando ho cominciato a correre e riuscirci nella massima categoria penso sia la ciliegina sulla torta di questa stagione“., che grande soddisfazione… “Una soddisfazione immensa, sono venuti a vedermi la mia compagna Nadia con la nostra bimba Diletta e tanti amici. Non c’è gioia più grande, sono davvero felice”. Come hai festeggiato? “Ho festeggiato domenica in compagnia con la famiglia a Bologna, dove abbiamo fatto una ...