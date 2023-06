Cicciolina ha denunciato e fatto arrestare il figlio Ludwig Koons per minacce

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 29 giugno 2023), 71 anni, all’anagrafe Ilona Staller, ex pornostar e cantante italo-ungherese, hail, 30 anni, per averla minacciata. La denuncia ai carabinieri, in cuiha dichiarato che ill’ha minacciata con un taser perché voleva estorcerle del denaro, è stata seguita dalla perquisizione da parte dei carabinieri della stazione La Storta nella casa in cui abita il ragazzo. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato un taser.è stato arrestato martedì, come riporta la stampa. Nel procedimento per direttissima il tribunale ha inoltre disposto per il giovane il divieto di dimora nel Comune di Roma. “E’ vero che abbiamo battibecchi con mia madre, ma non l’ho mai ...