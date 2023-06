Cicciolina fa arrestare il figlio Ludwig | “Mi ha minacciata con un taser | voleva dei soldi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ildiminaccia sua madre con une viene arrestato. Il trentenneKoons era stato denunciato da mamma Ilona Staller ai carabinieri di Roma. Nel procedimento per direttissima il tribunale ha infine disposto per Koons jr. il divieto di dimora nel Comune della Capitale. Dopo la denuncia dila casa di Koons era stata perquisita e lì era stato ritrovato un. “È vero. Abbiamo avuto battibecchi con mia madre, ma non l’ho mai”, si sarebbe difeso il ragazzo. “Non sapevo che ilfosse illegale. Me lo ha regalato un amico”.aveva spiegato ai carabinieri che alle minacce con ilaveva subito fatto seguito un’insistente richiesta di denaro. Non è la prima ...