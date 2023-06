“Ciak si legge Libri in video” | ecco i risultati del contest della Rbbg per i ragazzi delle medie

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 29 giugno 2023) Bergamo. Sono stati un trionfo di fantasia e competenza i booktrailer realizzati per il concorso “siin2023”, ideato dalla Rete Bibliotecaria Bergamasca () e dedicato aiscuole secondarie di primo grado di città e provincia. Un modo per promuovere la lettura fra i giovani, facendo intrecciare i vari tipi di linguaggio: le pagine deiraccontate attraverso le immagini dei telefonini, la musica di sottofondo, i disegni e la voce degli studenti. Ventisei i cortometraggi in lizza per promuovere altrettanti titoli scelti fra le novità editoriali che ogni annopropone agli studenti dai 12 ai 14 anni attraverso la bibliografia “Tempo libero in rete!”. I partecipanti sono stati suddivisi in ...