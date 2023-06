Christian De Sica vende la sua villa di Capri | una dimora dal panorama mozzafiato

(Di giovedì 29 giugno 2023) L’isola diha un fascino indiscutibile che da sempre conquista i suoi visitatori. Le acque limpide e l’atmosfera di altri tempi hanno affascinato anche uno degli attori italiani più famosi:De.Il registra per anni ha trascorso i suoi soggiorni sull’isola in un’esclusiva...

In Municipio i militari dell'Arma sono stati accolti dal sindaco,Giordano, che li ha ... Massimo Fortino, all'Appuntato Scelto Daniloe al Maresciallo Francesco Perna, che a breve ...Tra questi Nancy Brilli,De, Eleonora Giorgi che hanno ricevuto il premio speciale alla carriera, Fabrizio Gifuni (Miglior attore cinema), Massimiliano Gallo (Miglior attore fiction) e ...Tra questi Nancy Brilli,De, Eleonora Giorgi che hanno ricevuto il premio speciale alla carriera, Fabrizio Gifuni (Miglior attore cinema), Massimiliano Gallo (Miglior attore fiction) e ...

Venduta la villa da sogno di Christian De Sica a Capri AGI - Agenzia Italia

Quali sono i guadagni di Christian De Sica Ecco a quanto ammonterebbe l'intero patrimonio dell'attore e regista.Manfredi è Mario Salviati, attore in declino, alcolizzato e in difficoltà economiche, che viene assunto per girare uno spot. E ne combinerà di tutti i colori. Il ruolo però inizialmente era stato ...