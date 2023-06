Chrissy Teigen e John Legend di nuovo genitori | svelato nome e foto del bebè

Leggi su dilei

(Di giovedì 29 giugno 2023)sono diventatiper la quarta volta: la coppia ha infatti dato il benvenuto ad un bambino grazie alla maternità surrogata. Una notizia che ha sorpreso non poco, dato che la modella era diventata mamma per la terza volta appena lo scorso gennaio, quando con un parto naturale aveva dato alla luce la piccola Esti. Un fiocco azzurro tutto da celebrare per la coppia, che, come da tradizione, ha affidato ad un post ad hoc su Instagram la propria gioia. Decisamente amanti dei social,hanno presentato con orgoglio il piccolo ai numerosi fan, rivelandone uno scatto inedito e svelandone anche l’insolito: il dolcissimo annuncio Il quarto figlio di ...