Chris Martin a Milano | tra Fondazione Prada e un pranzo con Gwyneth Paltrow

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il leader dei Colplay è in città con l'ex moglie e il figlio più piccolo. E qui vi raccontiamo come passa le giornate quando non è sul palco di San Siro

canta 'O mia bela Madunina' I Coldplay fanno impazzire Napoli: Maradona in delirio, in 40mila allo stadio per la band inglese LE FOTO Coldplay , pioggia di Vip tra il pubblico di San ...Articoli più lettie Dakota Johnson: la forza di un amore discreto di Mario Manca Richard Gere: "Tutti a parlare dei morti nel sommergibile e nessuno del barcone affondato nel ...Noah Schnapp ha reagito su TikTok al suo coming out Articoli più lettie Dakota Johnson: la forza di un amore discreto di Mario Manca Richard Gere: "Tutti a parlare dei morti nel ...

Il video di Gwyneth Paltrow a San Siro che canta Fix You di Coldplay Elle

Il tour in Italia dei Coldplay prosegue senza sosta. E, come sempre, sorprese ed emozioni non sono mancate. Uno show che ha coinvolto anche Zucchero e che ha richiamato tanti vip della musica e ...Mostra personale dell'artista CHRIS PIG "isolation portrait" a cura di RobertaVanali costituita da 17 opere fotografiche.