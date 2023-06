Choc a Primavalle per la morte di Michelle Lei e il suo assassino non erano fidanzati  FOTO

(Di giovedì 29 giugno 2023) AGI - Sarà l'autopsia a fare piena luce sull'omicidio della diciassettenne romana,Maria Causo, trovata cadavere ieri pomeriggio in un carrello della spesa di un supermercato accanto ad alcuni cassonetti in via Stefano Borgia, nel quartiere didella periferia di Roma. I Intanto la Polizia ha sottoposto a fermo un giovane coetaneo con l'accusa di omicidio. È stata una scena da film horror quella che si è trovata davanti un testimone che ha notato un giovane trascinare per strada il carrello della spesa dal quale cadevano vistose gocce di sangue. Dopo la segnalazione fatta al centralino del 112 le forze dell'ordine sono giunte immediatamente scoprendo all'interno del carrello il corpo ormai senza vita della giovanissima vittima. Da un primo esame esterno compiuto sul corpo della diciassettenne sarebbero emerse diverse ferite da ...

