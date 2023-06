Chiariello | “Il Napoli ha più soldi delle altre messe insieme Vi spiego una cosa”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 29 giugno 2023) Umberto, giornalista noto per la sua vicinanza al, svela una potenziale svolta finanziaria nel mercato del calcio. NOTIZIE CALCIO. Umberto, giornalista di lunga data e profondo conoscitore del, ha rivelato una potenziale svolta finanziaria nel mercato del calcio italiano. Durante il suo editoriale su RadioCentrale,ha discusso la strategia di mercato del club partenopeo, suggerendo che potrebbe diventare il club più ricco d’Italia. “È arrivato anche il Bayern Monaco. Hanno telefonato Chelsea, PSG, Manchester United per la corte a Victor Osimhen. Addirittura, il Bayern Monaco vuole fare all-in“, ha detto, sottolineando l’interesse internazionale per i ...