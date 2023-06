non la sperimentasse ancora, dovrà attendere qualche giorno. Nel frattempo, Google ha appena implementato completamente la funzionalità 'Sincronizza app sui dispositivi'. È stata testatala ...IL SUO TORNEO - Titolare fisso nelle idee dell'allenatore dell'Az Jansen, quest'anno è rimasto fuori soloun infortunio al ginocchio che gli ha fatto saltare anche la gara d'andata degli ottavi ...Roma, 29 giugno 2023 'I cori razzisti nei confronti del collega Soumahoro sono gravissimi. Se pensate che oggi allo stadio è previsto il Daspocomporta così, dovrebbe essere previsto com minimo anchelo fa in Parlamento. Se qualcuno della maggioranza ulula e sghignazza ripetutamente durante gli interventi di Soumahoro a quel ...

"Chi" per gli alluvionati, successo per il charity dinner "Al chiaro di luna" TGCOM

Andare in vacanza costa sempre di più e lo sanno bene gli italiani che dovranno sborsare molti più soldi dello scorso anno.Il Codice della Strada sta attuando diversi cambiamenti strutturali e questo vede coinvolti anche i motociclisti con regole severe.