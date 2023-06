Chi era Michelle Causo | la 17enne uccisa da un coetaneo e trovata morta in un carrello della spesa a Primavalle

Leggi su open.online

(Di giovedì 29 giugno 2023) Si chiamavaMariae aveva 17 anni la ragazza il cui corpo è stato ritrovato in un sacco dell’immondizia dentro unin via Stefano Borgia a, quartiere a nord-ovest di Roma. La giovane, che viveva con la madre, frequentava il liceo psicopedagogico Vittorio Gassman di via Pietro Maffi, a poca distanza da dove è stato rinvenuto il cadavere. A ucciderla a coltellate sarebbe stato un suodi origine cingalese, che ieri sera è stato fermato e interrogato, e ora si trova rinchiuso nel carcere minorile di Casal del Marmo in stato di arresto. Il ragazzo l’avrebbe colpita in più parti del corpo, alla schiena, al collo e agli arti. Al momento l’ipotesi più accreditata è chepotrebbe essere stata ...