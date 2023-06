Chi è davvero Liu | l’ospite ingombrante da Pechino Il commento di Laura Harth

(Di giovedì 29 giugno 2023) Toc-toc. C’è qualcuno? Qualcuno nelle cancellerie delle istituzioni e nelle segreterie dei partiti che fa un minimo di verifica sulle personalità straniere che i massimi dirigenti incontrano? Lo spettacolo andato in scena negli ultimi giorni lascia pensare di no. Andiamo per ordine. Come già descritto su Formiche.net, da sabato a martedì il Partito comunista cinese ha fatto ciò che sa fare meglio, montando uno show di propaganda sullo scenografico contesto politico italiano. Tappeto rosso ovunque vada per l’inviato d’eccellenza Liu Jianchao (e arriveremo anche a lui): dai massimi incarichi dello Stato – il presidente del Senato, Ignazio La Russa (Fratelli d’Italia), al vicepresidente del Consiglio, ministro degli Esteri e coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, fino a Elly Schlein, segretaria del primo partito di opposizione, il Partito democratico (presenti anche il ...

Una curiosità: daè stato portato in Abruzzo lo zafferano A portare in queste zone lo ... Le Grotte di Stiffe Le grotte di Stiffe che èun ottimo esempio di fenomeno carsico che meritano di ......nella Riserva del Pian di Spagna Ci sono diverse opzioni di tragitti che sono ideali perama ...più importanti non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo in quanto qui svernano......oggi ci appare lontanissima ma sapendola possibile in una lettura della storia che è quella di...non ci resta che disporci così, in questi giorni che un credente sente decisivi, sapendo di ...

Tassi alle stelle, la profezia di Sileoni: "Chi pagherà davvero il conto" Liberoquotidiano.it

Cantautrice e attrice, si definisce pansessuale: «Che emozione cantare al party di Elton John». «Io l’erede di Lady Gaga Essere paragonata a lei è un vero onore» ...Chi tocca il Pd calabrese di solito fa una brutta fine. Le indagini del procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri (probabilmente le ultime, visto che il coraggioso magistrato antimafia deve lascia ...