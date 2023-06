Chelsea | The Athletic | Mount al Manchester United per 70 milioni

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ilcontinua a sfoltire la sua rosa. Dopo il trasferimento in blocco in Arabia Saudita e l’arrivo di Loftus-Cheek al Milan, di Havertz all’Arsenal sarebbe in dirittura d’arrivo anche la cessione di Masonal. I Red Devils, sotto esplicita richiesta di Erik ten Hag, avrebbero deciso di affondare il colpo per l’esterno dei Blues. Secondo quanto riportato da Thestarebbero per arrivare alla fumata bianca per il cartellino di Mason. L’esterno inglese, che all’occorrenza può fungere anche da centrocampista e da trequartista, è in scadenza con ilnel giugno del 2024. I Blues avrebbero raggiunto l’accordo con il...

Clamoroso, scambio Vlahovic-Lukaku: Juve e Chelsea a lavoro FantaMaster

Kanté ha già acquistato un club, Koulibaly ha fatto tappa in Senegal per costruire una clinica pediatrica. Come i calciatori che hanno detto sì ai soldi dell’Arabia li investiranno ...Come riporta The Athletic, il Chelsea ha raggiunto un accordo con il Manchester United per la cessione di Mason Mount per 60 milioni di sterline (circa 70 milioni di euro). La trattativa è andata in p ...