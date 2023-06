Chat con armi | ' a scuola con la Glock'

...americano [...] io sono andatoun multitoolcoltello, rischiato molto di andare al minorile [...] Io portavo quello a scatto nel giubbino". Sarebbero alcune delle frasi postate nellesu ...Le parole choc nelledi Telegram: a scuolala glock Nelle, infatti, affermavano di andare in girocoltelli e a volte persinopistole (a salve o da softair), incuranti di ...I ragazzini nelleaffermavano di andare in girocoltelli e a volte persinopistole a salve o da softair , e pubblicavano foto e video che mostravano armi da taglio, da sparo e da softair,...

La chat con molotov, armi ed esplosivi: "Sono andato a scuola con la Glock" MilanoToday.it

Utilizzavano Telegram per condividere esperienze su armi ed esplosivi. Si tratta di adolescenti individuati dagli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Milano e fra le per ...L'indagine è scattata in otto città italiane: su alcuni canali Telegram venivano condivise esperienze su armi e esplosivi artigianali ...