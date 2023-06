Cellulare al volante | c’è il ritiro della patente

(Di giovedì 29 giugno 2023) SICUREZZA. Nel nuovo Codicestrada approvato dal governo c’è anche la revoca a chi è recidivo a guidare ubriaco. A Bergamo la Stradale ha comminato oltre mille multe per l’uso di smartphone (con ben 33 ricaduti) e 564 per l’alcol.

In primis tolleranza zero per chi si mette al volante ubriaco o drogato. Assistiamo quotidianamente ... Più responsabilità per i conducenti anche nell'utilizzo del cellulare, con la sospensione della patente.

