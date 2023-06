Celebrare il mito di Primo Carnera a 90 anni dalla vittoria del titolo mondiale

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 29 giugno 2023) In occasione dei novantadeldi campione del mondo dei pesi massimi celebriamo ildiattraverso alcuni spunti e pensieri dello scrittore Emilio Del Bel Belluz che dopo aver pubblicato diversi articoli e libri in suo onore, sta facendo uscire un nuovo romanzo dedicato alla vita del pugile friulano. “Ho voluto vincere per il Duce e per l’ Italia” “ Laè stata salutata da una ovazione calda e sentitafolla. La manifestazione degli spettatori italiani è stata travolgente. Lasarà celebrata con grandi ricevimenti nei quartieri italiani in onore di. Il campione dovrà sudare non poco per rispondere agli inviti dei connazionali .Le ...