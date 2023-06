CdS – sprint Traoré-Zhegrova | Tousart solo in prestito

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 29 giugno 2023) 2023-06-29 15:02:45 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere dello Sport: È un mercato d’attesa e rapporti da intensificare, di chiacchierate al momento esplorative, discorsi intrapresi e altri riavviati, una serie d’appuntamenti ed evidenziatori consumati a furia di sottolineare calciatori su cui presto fiondarsi. Il Napoli ha delle priorità, una è il centrocampista, forse due, poi – oltre ad interrogarsi, ma senza fretta, sul futuro di Zielinski – toccherà capire cosa ne sarà di Lozano, nel caso servirà un altro esterno a destra ma la società ci sta già lavorando perché sa, o almeno sospetta, che alla fine un’offerta valida per il messicano arriverà e quindi converrà farsi trovare pronti. La cessione di Demme per arrivare aCon l’Hertha Berlino siamo oltre la curiosità, c’è stato un ...