Catalogna | sì al Senza veli per le donne nelle piscine pubbliche | Vietarlo una discriminazione

Inle donne possono stare in topless nelle piscine pubbliche già da tre anni, o almeno in ...balneari municipali hanno continuato a impedire alle clienti di nuotare o prendere il sole...La questione topless era stata sollevata dal governo regionale dellagià nel 2020. In ... anche Berlino, con le nuove regole sulla balneazione, consente di rimanere a petto e seno nudo...In Francia, il governo di Macron ha appena compiuto un passoprecedenti nella repressione del movimento sociale ed ecologista. Il 21 giugno, il governo ha ... Austria, Belgio, Germania,, ...

In Catalogna le donne possono stare in topless nelle piscine ... Euronews Italiano

Il governo catalano ha ricordato alle amministrazioni locali che impedire alle donne di stare in topless nelle piscine pubbliche costituisce una discriminazione. Il principio è stato sancito da una le ...Tolpless in piscina in Catalogna: in una nota diramata a marzo 2023 si legge che i comuni non possono vietare alle donne di scoprire il seno.