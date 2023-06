Caserta | armato di pistola insegue e sperona l’ex moglie

(Di giovedì 29 giugno 2023) E' successo a San Felice a Cancello, l'uomo è stato bloccato e denunciatodi. E’ successo a San Felice a Cancello, in provincia di, dove i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Maddaloni hanno bloccato e denunciato un 43enne della provincia di Napoli. I militari, in servizio perlustrativo, si sono trovati davanti una scena degna di un inseguimento da film: due auto a velocità sostenuta si stavano tamponando facendosi spazio tra i mezzi incolonnati nel traffico cittadino. I Carabinieri si sono immediatamente posti all’inseguimento, riuscendo a bloccare le due auto dopo poche centinaia di metri. Nella prima auto viaggiava una donna di 39 anni, del Napoletano, che in compagnia di un amico ...

