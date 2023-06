Carlos Alcaraz entra a far parte della famiglia Louis Vuitton

Novak DjokovicWimbledonTifosi e addetti ai lavori ci sperano e, visti i risultati in campo, tutti gli indizi porterebbero a, Holger Rune e Jannik Sinner. Tuttavia, secondo il danese, è ancora prematuro ...L'era dei Big Three è oramai al tramonto (salvo forse per Novak Djokovic ), ma il tennis sembra essere comunque in buone mani in vista del futuro. Sono diversi i giocatori che col ...

Carlos Alcaraz manda un segnale a Jannik Sinner prima di Wimbledon Tennis World Italia

È uno dei britannici più attesi, insieme al campione Andy Murray, e proverà a togliersi una bella soddisfazione. Cameron Norrie non vede l'ora di esordire nel torneo di Wimbledon, in programma a ...Andy Murray in un'intervista ripresa dall'Evening Standard ha stroncato il poster promozionale diffuso da Wimbledon una settimana fa. Nel disegno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono in primo piano con ...