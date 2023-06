(Di giovedì 29 giugno 2023) Questa cosa mi ha fatto impazzire. Ifanno un, lo fanno a Napoli e poi a. Mi sembra che ci siano 3-4 date. Sapete quante persone arrivano a vedere i? 60.000. Bene, è stato un disastro perché, finito il, la metropolitana stava chiudendo. Ce la possiamo anche prendere con i tassisti, sapete che io non sono esattamente il loro amico e li ho recentemente criticati, ma se ci sono 60 mila persone allo stadio con una fermata della metropolitana a 2 passi, non puoi tenerla aperta fino alle 2 o 3 di mattina? Il problema non sono i taxi che mancano: è un’idea di programmazione che dovrebbe avere la politica e gli amministratori di una città. A dire il vero, basterebbe del banale buonsenso. L’amministrazione pubblica che noi paghiamo, un ...

Firenze è la città piùper gli hotel, dove si arriva anche al 53% di aumento, seguita da Palermo,, Olbia, Venezia, Roma e la provincia di Ravenna. In questi casi gli aumenti variano dal ...'Del resto mia, di che si stupisce, anche l'operaio vuole il figlio dottore e pensi che ambiente ne può venir ...di una sentenza del Tribunale di Bergamo che lo definì capo del "gruppo di", ......delle cinque partite (come il 'vero' Wimbledon) e l'allievo di Fabio Chiappini ha vendutola ... Nei prossimi giorni il varesino dovrebbe partecipare al Challenger di, l'Aspria Tennis Cup , ...

Cara Milano, che figura al concerto dei Coldplay Nicola Porro

Andare in vacanza costa sempre di più e lo sanno bene gli italiani che dovranno sborsare molti più soldi dello scorso anno.Diletta Leotta in giro per Milano con pancione esplosivo e look total pink: la conduttrice 31enne sempre alla moda, foto ...