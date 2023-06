Caporalato in agricoltura | un progetto per dire basta

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 29 giugno 2023) . La stagione delle battaglie per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori non registra battute di arresto. La sopraffazione è sempre in agguato e il pericolo di una riduzione dello spazio delle legittime tutele è sempre dietro l'angolo. La questione si complica ulteriormente quando ad essere vittime di sfruttamento sono gli ultimi, "gli zeri del mondo", coloro che esistono solo come numero da censire, inserire una statistica, catalogare. Stando agli ultimi dati dell'ispettorato nazionale del lavoro, i fenomeni di sfruttamento sono in crescita in tutta Italia, soprattutto nelle aree economicamente più ricche: nel biennio 2020-2021, le aziende irregolari hanno superato il 68% nel Mezzogiorno e il 78% nel resto dello Stivale.