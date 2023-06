(Di giovedì 29 giugno 2023) Il lavoro dell’insegnante è diventato pericoloso. Il primo febbraio del 2018, probabilmente lo ricorderete, al liceo Majorana Bachelet di Santa Maria a Vico, l’insegnante De Blasio venne accoltellata e sfregiata. In primavera quest’anno, presso ladi Castellammare di Stabbia, una insegnante è stata aggredita ae picchiata dalla mamma di una alunna. Il 29 maggio di quest’anno, a chiusura, diciamo così, in bellezza dell’anno scolastico 2022-2023, ad Abbiategrasso, una insegnante è stata accoltellata e possiamo dire tranquillamente che è viva per miracolo. Che cosa si aspetta ancora nellaitaliana? Probabilmente che ci dovràile non scherzo mica. Il caso invece della professoressa delladi Rovigo, che è stata impallinata da un alunno che sparava ...

... Noos è andato allaSant'Anna di Pisa: qui è stata realizzata la mano artificiale che ... 2 Italia 2 18:00 - TUTTI ALL' ARREMBAGGIO! ONE PIECE - LA CASA DEL GRANDE18:30 - TUTTI ALL' ...... ancora impregnata di romanticismo: ovvero una visione tragica della modernità come epoca di... Negli anni 1920 la visione di Lukàcs influenzò i giovani studiosi che animavano ladi ...Quando si assiste alla dolorosa chiusura di unasi spegne un luogo che identifica e ... Tuttavia, ricordiamo che proprio da situazioni paurose come ilprima della Creazione ( Gen 1, 2) ...

Caos a scuola, dobbiamo farci scappare il morto Nicola Porro

Un gruppo di studenti in vacanza con Scuola Zoo dedica una serenata a due maturandi camerieri a Tropea ma scatta il 'disturbo alla quiete pubblica' ...Il Comune dà i numeri tra Marina Centro, San Giuliano e zona nord. Intanto gli albergatori portano le auto dei clienti alle Befane e al Gros. .