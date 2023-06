Cannizzaro FI | ' In GU il decreto che prevede la possibilità dei Tis di avere un contratto nella PA'

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il nuovo- legge in materia di assunzioniPubblica Amministrazione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 giugno 2023, ha modificato la norma che era stata approvata dal Parlamento nel corso della conversione del primoin tema di assunzioni, relativa allaper i ...

Francesco, deputato che si è tanto battuto per i Tirocinanti calabresi - attraverso ogni azione possibile volta ad accelerare il percorso di approvazione deldi attuazione della ...Le modalità ed i criteri di attuazione di questa disposizione sono affidati ad undel ... Per il futuro " conclude Francesco- l'impegno è quello di reperire quante più risorse ...Le modalità ed i criteri di attuazione di questa disposizione sono affidati ad undel ... Per il futuro conclude Francescol'impegno è quello di reperire quante più risorse possibili, ...

Tis e nuovo decreto legge assunzioni Pa, Cannizzaro: «nessun ... Reggio TV

L'onorevole si è battuto per i Tirocinanti calabresi attraverso ogni azione possibile volta ad accelerare il percorso di approvazione del decreto di attuazione della norma ...Per il deputato di Forza Italia: "L’obiettivo rimane quello di permettere agli oltre 4000 Tis di continuare a lavorare garantendo piena funzionalità delle amministrazioni" ...