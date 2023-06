Cane ferito a una zampa si presenta da solo al pronto soccorso dell' ospedale | l' infermiera lo nota e lo cura

Aveva una zampa rotta, ma sapeva benissimo dove andare a cercare aiuto: unsi è presentato, da solo, in pronto soccorso suscitando lo stupore di medici e personale sanitario. L'insolito paziente è stato avvistato all' ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria , e ...Une solitario, si è infatti recato autonomamente presso la struttura sanitaria. "Era ben curato, con un regolare collare e una zampa che sanguinava", hanno raccontato medici e ......perché quando si è trovato in mezzo alla foresta con il papà davanti ad un cucciolo di lupo... Vanya e la sua famiglia, senza nessun dubbio, come se non ci fosse differenza tra un lupo e un, ...

Cane ferito si presenta da solo al pronto soccorso: infermiera disinfetta la zampa malconcia e lo affida ai v… La Repubblica

MANDURIA Aveva una zampa rotta, ma sapeva benissimo dove andare a cercare aiuto: un cane ferito si è presentato, da solo, in pronto soccorso suscitando lo stupore di ...Rumori particolari, provenienti dal terreno, una donna inizia a scavare e scopre qualcosa di inatteso, un cane ancora vivo.