Campagna ' stop the bleed' | torna a Roma ' il gol della vita'

Torna a Roma il 'gol della vita', iniziativa promossa dall'associazione Mida Academy e dalla Iuris - vittime del dovere della Polizia di stato, per promuovere lathe bleed" (ferma l'emorragia). Appuntamento mercoledi' 5 luglio al policlinico Umberto I e al centro sportivo Tor di Quinto della Polizia di Stato. L'iniziativa ha quest'anno come ...... ma ormai sembra sia stato dato lo strappo decisivo e, salvo clamorose bocciature, ladi ... Lominimo è di 7 giorni e vale anche qui nel caso in cui si abbia almeno 10 punti sulla patente, ...... Schlein, Conte e Fratoianni seduti al bar con bibite fresche a lenire la fatica della... battuta irriverente - GUARDA Al contrario, loalle forniture di armi a supporto dell'azione ...

Tempi infiniti per ottenere una visita: parte la campagna “Stop liste d’attesa” Quotidiano di Sicilia

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Torna a Roma il 'gol della vita', iniziativa promossa dall'associazione Mida Academy e dalla Iuris-vittime del dovere della Polizia di stato, per promuovere la campagna "stop t ...Al via domani, venerdì 30 giugno, la campagna nazionale “Stop liste d’attesa” di Federconsumatori. Prevede il monitoraggio dei tempi d’attesa per le visite sanitarie nelle regioni italiane, Sicilia co ...