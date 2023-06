Camila Giorgi-Kasatkina | semifinale WTA Eastbourne | calendario | programma | orario | tv e streaming

(Di giovedì 29 giugno 2023)si è qualificata alle semifinali del torneo WTA 500 di. La tennista italiano ha vinto il primo set contro la lettone Jelena Ostapenko, la quale si è poi ritirata permettendo così alla tennista italiana di proseguire la propria cavalcata sull’erba britannica. La marchigiana tornerà in campo venerdì 30 giugno per fronteggiare la russa Daria, sarà il secondo match sul Campo Centrale a partire dalle ore 12.00. In precedenza l’altratra le statunitensi Madison Keys e Coco Gauff. Di seguito ilcompleto, ildettagliato, l’d’inizio, il palinsesto tv edidel torneo WTA 500 di ...

In quello femminile le azzurre al via erano Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti,e Sara Errani. Venerdì alle 11 è in programma il sorteggio del ...In campo femminile gli occhi sono puntati suche non ama particolarmente l'erba: ma in un periodo in cui i valori del circus femminile (Swiatek a parte) variano rapidamente dentro un ...In quello femminile sono già sei le azzurre al via: Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti,e Sara Errani.

Camila Giorgi si è qualificata alle semifinali del torneo WTA 500 di Eastbourne. La tennista italiano ha vinto il primo set contro la lettone Jelena Ostapenko, la quale si è poi ritirata permettendo c ...In attesa del momento in cui Camila Giorgi scenderà in campo con la lettone Jelena Ostapenko, sull'erba di Eastbourne si sono conclusi gli altri quarti di finale del WTA 500 ormai tradizionalmente pos ...