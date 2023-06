Camavinga e Vinicius Jr rinnovano col Real | clausola rescissoria da un miliardo

Con l'imminente rinnovo di Eduardofino al 2028, il club 14 volte campione d'Europa alzerà la clausola del giovane francese (ad oggi 700 milioni) a 1.000 milioni'. Rodrygo,, Jude ...Commenta per primo Eduardoresterà al Real Madrid fino al 2028 . Il centrocampista francese - più volte utilizzato ... come Eder Militao,e Rodrygo. A riportarlo è Marca .Il talento francese Eduardoresterà al Real Madrid fino al 2028: il centrocampista, ... Si tratta di Eder Militao,e ...

Dopo Camavinga, anche Vinicius rinnoverà col Real: contratto fino al 2028 e clausola monstre TUTTO mercato WEB

Il Real Madrid blinda i propri gioielli. Come riporta l'edizione odierna di 'Marca' i blancos hanno raggiunto l'accordo con Eduardo Camavinga per il rinnovo di contratto fino al 2028, con l'inseriment ...Depois de ganhar mais espaço na última temporada, o volante Eduardo Camavinga está perto de renovar seu vínculo com o Real Madrid. De acordo com o jornal Marca, o atleta de 20 anos acertou sua renovaç ...