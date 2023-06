Calciomercato | Zaniolo “chiama” la Juventus | “Sarei felice se giocassi in bianconero”

(Di giovedì 29 giugno 2023) Roma – Nicolòsogna la Juve. Il giocatore del Galatasaray, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, invia un chiaro messaggio al clubnel2023. “La Juve è la Juve, anche senza Champions o coppe internazionali. Io da ragazzino ho sempre tifato per i bianconeri. Il mio idolo era Pogba”, dice l’ex giocatore della Roma. “Giocare nella Juve mi farebbe piacere. Parliamo di un grande club. Ripeto: se ci sarà un’occasione che renda felici tutti e tre – Galatasaray, io e Juve – ben venga. Altrimenti sto benissimo in Turchia, non mi creo aspettative, comunque vada andrà bene”. (fonte Adnkronos, foto Twitter @GalatasaraySK)

