Calciomercato | Zaniolo ' Aperto a tutto Juve? Mi piacerebbe'

(Di giovedì 29 giugno 2023) Nicolò, intervistato dalla "Gazzetta dello Sport", non si preclude niente per il futuro. Specie se dovesse arrivare una chiamata dallantus. "Sono. A partire dalla ...

Nicolò, intervistato dalla "Gazzetta dello Sport", non si preclude niente per il futuro. Specie se dovesse arrivare una chiamata dalla Juventus. "Sono aperto a tutto. A partire dalla ...Di seguito tutti gli aggiornamenti di giovedì 29 giugno dalla redazione di.it. ORE 8. 2023 ORE 8.00 - Nicolòalla Gazzetta dello Sport: 'Giocare alla Juventus mi farebbe ...Commenta per primo La figuraccia dell' Italia Under 21 fuori dall'Europeo in Romania e Georgia, gli arrivi di Loftus - Cheek a Milano e di Weah Junior a Torino , l'intrigo Brozovic - Kessié eche chiama la Juve: questo e molto altro nella rassegna stampa del 29 giugno. Sfoglia la nostra gallery per vedere le prime pagine di oggi. vai alla gallery

Calciomercato Milan, il rebus Icardi e l'opzione Zaniolo. Le ultimissime Quotidiano Sportivo

'Potrei anche restare al Galatasaray dove mi trovo alla grande' MILANO (ITALPRESS) - 'A Istanbul mi trovo bene e gioco la Champions League. Poi ...Con una lunga intervista sulla Gazzetta dello Sport, Nicolò Zaniolo ha aperto a un passaggio alla Juventus in questa finestra di calciomercato. Parole al miele, quelle dell'ex romanista già accostato ...