Calciomercato | Real Idea Vlahovic in prestito se non arriva Mbappè

(Di giovedì 29 giugno 2023) I blancos si accollerebbero l'ingaggio senza diritto di riscatto MADRID (SPAGNA) - IlMadrid resta vigile sul frontema nel frattempo si guarda intorno per regalare ad Ancelotti un attaccante centrale dopo l'addio di Benzema. I blancos sono in attesa di capire se il Psg metterà o meno su

... ma sì, non subito, ma quando - alMadrid ha rotto. Non noi, El Paìs. Rafa Cabeleira scrive stamattina un editoriale che vale più in generale per tutto ilprolungato di queste ...... che negli anni Novanta preferivano Fiorentina e Brescia rispetto a Bayern Monaco eMadrid. Dobbiamo cambiare il nostro modo di approcciare il, di parlarne, dobbiamo rivedere la ...1 IlMadrid aspetta Kylian Mbappé , ma ha pronte tre alternative come riferisce Cadena Ser : la prima scelta di Ancelotti è Harry Kane , ma il Tottenham spara alto ed è forte la concorrenza del Bayern ...

Inter, il Real Madrid vuole Lautaro: contatto | Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

Il giudice sportivo si pronuncia con una autentica stangata in vista della prossima stagione: sanzioni pesantissime ...CALCIOMERCATO – L’ottima stagione fatta con la maglia del Galatasaray da Mauro Icardi ha riportato alla ribalta il nome dell’ex centravanti dell’Inter che dopo il suo trasferimento al PSG aveva fatto ...