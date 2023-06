Calciomercato oggi 29 giugno | tutte le trattative | gli acquisti | le cessioni

(Di giovedì 29 giugno 2023) Si entra sempre più nel vivo delestivo in vista della Serie A 2023-2024. Anche se, effettivamente, la sessione si aprirà solamente nella giornata di sabato primo luglio, arrivi e partenze sono già incominciati. Proprio per questo motivo andiamo a scoprire, squadra per squadra, le novità delle 20 squadre che prenderanno parte al prossimo campionato di calcio.ESTIVO 2023 ATALANTACarnesecchi (p, Cremonese) f.p. Gollini (p, Napoli) f.p. Zortea (d, Sassuolo) f.p. Miranchuk (c, Torino) f.p. Cambiaghi (a, Empoli) f.p.Cittadini (d, Monza) Pessina (c, Monza) Sportiello (p, Milan) f.c. Lammers (a, Rangers)Touré (a, Almeria) Hien (d, Verona) Adopo (c, Torino) Holm (d, Spezia) Isaksen (a, Midtjylland) BOLOGNAPosch (d, ...

... Ruben Loftus - Cheek è arrivato ieri sera a Milano pronto per iniziare la sua avventura in rossonero, eha firmato il proprio accordo con il club meneghino. Il centrocampista inglese ha ...Il portiere camerunense è infatti arrivato a Milano lo scorso anno dall'Ajax a parametro zero eZhang non lo valuta meno di 60 milioni. Anatoliy Trubin (Instagram) -.itL'Inter sta ...Commenta per primo Il Napoli sonda i sostituti di Kim Min - jae . In cima alla lista ecco David Hancko , classe '97 ex Fiorentina ein forza al Feyenoord. I partenopei lo puntano per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Dopodiché, sul taccuino sono presenti Ko Itakura , classe '96 del Borussia Monchengladbach ma anche ...

Kovacic al City, Cuadrado saluta la Juve: tutti i movimenti di giornata La Gazzetta dello Sport

Daka Roma – L’infortunio sul finale di stagione di Abraham ha chiaramente scombussolato la fase offensiva della Roma che dovrà cercare per forza delle alternative. L’inglese non tornerà a disposizione ...Il classe 2001 è un nome che interessa all'Inter in caso di partenza di Onana. I nerazzurri hanno già avuto modo di vederlo all'opera, contro di loro ...