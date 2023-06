Calciomercato | Nicolò Zaniolo sceglie la Juventus

(Di giovedì 29 giugno 2023) In Nazionale abbiamo parlato tanto, ma non di mercato...', le parole dialla Gazzetta.: 'Roma momento importante della mia vita. Mourinho so che mi vuole bene' Sulla Roma e ...

, Zaniolo: Juventus o GalatasarayZaniolo apre all'addio al Galatasaray dopo sei mesi in cui ha conquistato il campionato in Turchia (10 presenze e 5 gol), ma solo per la Juventus. ...Il mio idolo era Pogba"Zaniolo sogna la Juve . Il giocatore del Galatasaray, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, invia un chiaro messaggio al club bianconero nel2023. "...... l'intreccio di mercato tra l'ex Roma, Chiesa e Paulo DybalaIl messaggio diZaniolo non può ... Intrigo di mercato (LaPresse) -.itNon è un mistero il 'debole' di Zaniolo per la '...