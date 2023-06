Calciomercato Napoli | Lozano pronto all’addio | gli azzurri valutano Orsolini e altri due profili

(Di giovedì 29 giugno 2023) Mancano davvero pochissimi giorni all’apertura della sessione estiva del, la quale aprirà ufficialmente i propri battenti a partite dal prossimo 1° luglio. Sono già molte le squadre alle prese con svariate trattative, nella speranza di puntellare al meglio il proprio organico, e farsi trovare pronte in vista della prossima stagione, la quale si preannuncia molto combattuta e allo stesso tempo ricca di colpi di scena. Una delle squadre più attive sul frontesembrerebbe proprio il, capitanato dal neo-tecnico Rudi Garcia, chiamato a raccogliere la difficile eredità lasciatagli da Luciano Spalletti, capace di riportare il Tricolore nel capoluogo partenopeo, dopo un digiuno durato ben 33 anni, e cioè dai tempo del mitico ed indimenticabile Diego Armando Maradona, da molti considerato come il più grande ...

... di Milan e Inter che non paiono certo indirizzate a fare investimenti clamorosi, delfenomeno che rischia di perdere subito alcuni dei calciatori simbolo dello scudetto, di un...Il Manchester United fa sul serio per Onana : gli inglesi sono intenzionati a portare il portiere in Premier League e nelle prossime ore presenteranno un'offerta ufficiale all'Inter . I nerazzurri ...Kim (LaPresse) -.itSecondo le regole in Corea del Sud, infatti, il difensore del- prendendolo come esempio - che è nato il 15 novembre 1996 al momento della nascita era già nel ...

Mancano soltanto visite e firme, ormai, per il passaggio di Kim min-jae al Bayern Monaco. E la prima cessione in casa Napoli sta per prendere forma. Mancano soltanto visite e firme, ormai, per il pass ...Prende forma nelle idee la squadra del nuovo tecnico. Gli azzurri sondano il mercato soprattutto a centrocampo ...