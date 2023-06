Calciomercato Napoli | due nomi per il dopo Kim | chi sono

(Di giovedì 29 giugno 2023)due iper sostituire il partente Kim: ecco di chi si tratta. Le ultime notizia Secondo quanto riportato da Sky Sport, ilè al lavoro per sostituire Kim, che presto passerà al Bayern Monaco, che ne ha pagato la clausola. Due iper gli azzurri per rimpiazzare il coreano: Ko Ikatura del Borussia Moenchengladbach o Robin Koch del Leeds United. Il contratto di quest’ultimo vedrà la propria scadenza il 30 giugno del prossimo anno.

Commenta per primo Dopo Kim sarà la volta di Hirving Lozano : il messicano può rappresentare la seconda cessione eccellente del, stando a quanto scrive oggi La Repubblica . Di conseguenza, il club azzurro sta già pensando alla sua sostituzione. Sono tre i nomi sul taccuino dell'area scouting: Edon Zhegrova del Lille, ...L'austriaco è corteggiato da diversi club tra cui Milan,e alcune inglesi ma secondo 'Footmercato', il club francese spera ancora di trattenerlo. Danso (LaPresse) -.itE non è una ...Trattative tra vertici di Juve eper agevolare l'uscita di Giuntoli non ce ne sono mai state e non sono previste nemmeno ora, qualche beninformato racconta di un contatto diretto solo negli ...

Napoli, novità sul futuro di Di Lorenzo: l'annuncio del suo agente Corriere dello Sport

Xavier Jacobelli, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Cose di Calcio", in onda su Radio Bianconera: "Manna sta lavorando bene. L'arrivo di Weah e le conferme di Milik e Rabiot sono colp ...Ospite di “Cose di Calcio” su Radio Bianconera, il giornalista Xavier Jacobelli ha parlato del lavoro di Giovanni Manna a Torino in attesa dell'arrivo di Giuntoli ...