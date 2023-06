Calciomercato Milan – Stand by per Kamada | ma intanto dall’Arabia…

ANCORA L'ARABIA - E tra queste proposte , secondo quanto appreso da.com , sono ... Ilè e rimane la prima scelta. Inoltre, la pista che vedeva un possibile inserimento della Roma - ...Commenta per primo Sead Kolasinac è stato in passato vicinissimo alla Serie A cone Inter che avevano sondato più volte il terreno per lui. L'ex Arsenal è in scadenza il 30 giugno con il Marsiglia e secondo quanto riportato da Sky, ha trovato l'intesa verbale per approdare ...Commenta per primo Tra i giocatori delche sono in uscita c'è ancora Ante Rebic , ormai fuori dal progetto tecnico di Stefano Pioli: l'attaccante croato, come riferisce stamattina l'edizione odierna de Il Giornale , resta in uscita ...

Calciomercato, news di oggi in diretta: Brozovic ha accettato l'offerta dell'Al-Nassr, Milan su Musah dopo Loftus-Cheek Fanpage.it

Tra ventiquattro ore esatte inizierà ufficialmente il calciomercato estivo e, in attesa di capire se la Fiorentina disputerà o meno la Conference League l’anno prossimo, ...Luka Romero è un altro colpo di mercato del Milan, dopo Loftus Cheek e Sportiello. L’argentino, dopo l’esperienza alla Lazio, approda in rossonero a parametro zero. A ...