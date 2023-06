Calciomercato Milan – Proposto anche Nico Dominguez per il centrocampo

Commenta per primo Sky Sport UK aggiorna sul trasferimento di Sandro Tonali al Newcastle . L'oramai ex centrocampista delnon è ancora stato ufficializzato dal club inglese, in quanto si sta aspettando il termine del percorso dell'Italia Under 21 all'Europeo (questa sera in programma la sfida da dentro o fuori con ...1 Nome nuovo per il: stando a Sky Sport , i rossoneri avrebbero effettuato un sondaggio per Wilfried Stephane Singo , esterno destro in scadenza con il Torino nel 2024.Commenta per primo Il Genoa prova il doppio affare: come riferisce Sky Sport , contatti con ilper Lorenzo Colombo , avviati anche i dialoghi per prendere Josuha Guilavogui , in scadenza con il Wolsburg .

Calciomercato Milan – Tutto fatto per Romero: i dettagli Pianeta Milan

Calciomercato Milan, Chukwueze resta nel mirino ma la richiesta del Villarreal spaventa i rossoneri: tutti i dettagli Come riportato da calciomercato.com, Chukwueze resta nel mirino del calciomercato ...I giallorossi seguono con attenzione la situazione dell’esterno portoghese Secondo le informazioni fornite da Gianluca Di Marzio durante “Calciomercato – L’Originale”, sembra che Adama Traorè sia un g ...