Calciomercato Milan – Piace Hjulmand | pronta una contropartita tecnica

Ilestivo ha già visto i primi grandi colpi di questa sessione. In Italia si parla ...cessione di Sandro Tonali che nella prossima stagione vestirà la maglia del Newcastle ed ilche ...Nel corso del suo consueto appuntamento dalle pagine della Gazzetta dello Sport, l'ex commissario tecnico Arrigo Sacchi fa una sua analisi sul. Quella dell'ex allenatore è innanzitutto un accorato appello agli appassionati italiani a non lasciarsi travolgere dai sogni che arrivano in concomitanza con ogni sessione di mercato ma ...Dopo aver chiuso per Loftus - Cheek, i rossoneri proveranno a stringere i tempi per almeno un altro paio di ...

Repubblica - Milan, Furlani alza il budget per il mercato Milan News

Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere ...ROMA - Nicolò Zaniolo non nasconde la sua fede per la Juventus e, nonostante la possibilità di giocare la Champions con il Galatasaray, rimane aperto a un ritorno in Italia. Non ci sono solo i biancon ...