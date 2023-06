Calciomercato Milan – Per Guler si inserisce di forza il Barcellona

Prima giornata in bianconero per l'esterno statunitense, figlio dell'ex attaccante delGeorge, accolto con grande entusiasmo al suo arrivo al J Medical: ha sostenuto le visite mediche e poi è ripartito per Parigi; per lui contratto di 5 anni. Attesa per sabato l'ufficialità Weah ...Dopo aver chiuso una prestigiosa carriera da calciatore che lo ha portato a vestire per 38 volte la maglia Azzurra e tra le altre, le maglie di Roma, Liverpool,e Juventus, Alberto Aquilani ha ...Non è lontana neanche la pista, con la quale c'è stato un incontro per parlare di Colombo. ... Leggi i commentias roma: tutte le notizie 29 giugno 2023

Calciomercato, news di oggi in diretta: Brozovic ha accettato l'offerta dell'Al-Nassr, Milan su Musah dopo Loftus-Cheek Fanpage.it

Udogie potrebbe non beside mai la maglia del Tottenham, visto che potrebbe tornare in Serie A in questo calciomercato.Nerazzurri vogliosi di chiudere la trattativa in uscita per il proprio centravanti di rientro dal prestito in Argentina, ecco i dettagli dell'operazione ...