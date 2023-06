Calciomercato Milan – Loftus-Cheek | visite mediche in corso | LIVE NEWS

Commenta per primo Yunus Musah, centrocampista classe 2002 in forza al Valencia, è un obiettivo chiaro delin questa sessione di mercato. Il club spagnolo valuta il nazionale americano sui 20 milioni di euro e ha una richiesta anche da parte del Monaco.VISITE MEDICHE - Loftus - Cheek, come testimoniano le immagini, è arrivato presso la clinica privata 'La Madonnina' poco dopo le 8.30 per iniziare le visite mediche con il... molto meno decisivo di lui, ne prende dieci e un giorno sì e l'altro pure viene accostato al. Certo, i colleghi di.com, cioè questo sito, mi hanno avvisato: Icardi non è un'...

Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve-Castagne, c'è l'accordo, Romero al Milan. Brozovic blocca l'Inter Sport Fanpage

Continua la rivoluzione a centrocampo in casa Milan: chiuso l’acquisto di Loftus-Cheek, i rossoneri potrebbero accogliere a breve anche per Tijjani Reijnders. Il calciomercato dei rossoneri inizia ad ...Kevin Danso è tra i principali obiettivi del Napoli per sostituire Kim Min-Jae, ormai prossimo a trasferirsi al Bayern Monaco ...