Calciomercato Milan – Loftus-Cheek ha lasciato la sede rossonera | LIVE NEWS

Neanche il tempo di issare una nuova bandiera delche il forte vento inglese con i suoi fantamilioni (in Italia li percepiamo così), si porta via non solo la bandiera ma anche l'asta. Senza ...3 Callum Hudson - Odoi è l'ultimo nome accostato al. L'inglese riempirebbe la casella di ala destra in cui i rossoneri stanno cercando un rinforzo. Lo scrive il Guardian che però dà in vantaggio Fulham e Nottingham Forest .La giornata LIVE Contratto fino al 2027 Loftus - Cheek ha firmato un contratto con ilper le prossime quattro stagioni: la scadenza dell'accordo con il club rossonero è datata 30 giugno 2027.

Calciomercato, news di oggi in diretta: Milan su Musah dopo Loftus-Cheek, Tribun per il dopo Onana all'Inter. Zaniolo ... Fanpage.it

Il Milan non molla Samuel Chukwueze. L’esterno del Villarreal, fin dall’inizio del calciomercato, è stato uno dei primi obiettivi del club rossonero e le ultime vicende che ...Fonte: tuttomercatoweb.com MilanNews.it foto di DANIELE MASCOLO Tuttosport oggi in edicola si dedica anche al centrocampo del Milan. Un reparto completamente da… Leggi ...