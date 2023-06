Calciomercato Milan | in arrivo Luka Romero

(Di giovedì 29 giugno 2023), accordo raggiunto con, che arriva a parametro zero dopo l’addio alla Laziosarà presto un giocatore del. Il giocatore, che era svincolato dalla Lazio, ha trovato l’accordo con la dirigenza rossonera nella giornata di ieri: tutti i dettagli sono stati definiti, mancano visite mediche e firme. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sarà un contratto di 4 anni, fino al 2027. Ora la palla passa a Pioli. Sarà lui dovrà trovare il modo per far esplodere il classe 2004 in una squadra che è già fatta di calciatori giovani. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Paredes, che vorrebbe restare in Italia e giocare la Champions League, sarebbe il profilo perfetto per la Lazio ma potrebbe diventare un'opportunità anche pere Inter . I numeri di Paredes con ...Ilha preso informazioni per quello che è considerato il miglior prospetto a livello europeo nel ruolo e come tale ha diverse società in corsa per accaparrarselo. IDEA SINGO - Fresneda ma non ...Per sostenere la sua tesi, Sacchi ricorda gli ultimi due campionati: "e Napoli si sono cuciti ... Questa è una lezione che va imparata e, durante questa sessione di, deve avere il ...

Il Milan, dopo Loftus-Cheek, sta provando a portare a Milanello anche Tijjani Reijnders, centrocampista dell'AZ Alkmaar che, come riporta questa mattina l'edizione odierna del Corriere ...Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, infatti, c’è da registrare già un primo via libera all’operazione. Interpellato dal Valencia sulla possibile partenza di Musah, Ruben Baraja non ...